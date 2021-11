Te sklepy płacą pracownikom duże premie za to, że przyprowadzą nowych pracowników. Znamy kwoty!

Płacą premie za polecenie pracownika

- W kraju brakuje 100 tysięcy pracowników sklepów! W wielu miejscach nie można skompletować pełnych załóg. Ci, co pozostali wykonują te same obowiązki w okrojonych składach i pod presją czasu, żeby czasami klienci nie zauważyli problemów - dodaje związkowiec.

Komentuje, że robota w handlu jest ciężka, klienci bywają - mówiąc delikatnie - okrutni, a pensje? - Sieci chwalą się w mediach, ile płacą, a tak naprawdę wielu zatrudnionych otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Ba, niektórzy nawet tyle nie mają i dostają rzekome premie za dobrą pracę, a w rzeczywistości to wyrównanie do minimalnej, którą pracodawca i tak musi zapłacić. Osobiście uważam, że to patologia w polskim handlu, jedno wielkie oszustwo w obliczu prawa - podkreśla Dopierała.