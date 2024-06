Te urządzenia zużywają najmniej prądu w domu. One nie podkręcają naszych rachunków [24.06.2024 r.]

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych stawek za energię elektryczną, które będą obowiązywać od lipca do grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh. To znacząca zmiana w porównaniu do obecnych stawek, co z pewnością odbije się na domowych budżetach. Warto pomyśleć o nawykach, które zaoszczędzą nasze pieniądze.

Wśród urządzeń, które wręcz pożerają prą i podnoszą nasze rachunki na pierwszym miejscu zdecydowanie znajdzie się płyta indukcyjna, piekarnik czy bojler elektryczny. To urządzenia, które do pracy wymagają największego poboru energii elektrycznej. I nawet jeśli kupimy sprzęty najwyższej klasy i będą one energooszczędne to nadal będą to urządzenia, które kosztują nas najwięcej.