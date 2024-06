Te urządzenia zużywają najmniej prądu w domu. One nie podkręcają naszych rachunków

Urządzenia, które zwiększają rachunki za prąd

Codzienne użytkowanie sprzętów takich jak pralka, zmywarka, czajnik elektryczny, suszarka do ubrań, czy telewizor również przekłada się na wyższe koszty energii. Warto zatem zastanowić się nad optymalizacją ich użytkowania , aby zmniejszyć zużycie prądu, co bezpośrednio wpłynie na nasze domowe budżety.

Do urządzeń, które używamy na co dzień i pobierają dużo prądu zaliczamy między innymi:

Wśród urządzeń, które wręcz pożerają prą i podnoszą nasze rachunki na pierwszym miejscu zdecydowanie znajdzie się płyta indukcyjna, piekarnik czy bojler elektryczny. To urządzenia, które do pracy wymagają największego poboru energii elektrycznej. I nawet jeśli kupimy sprzęty najwyższej klasy i będą one energooszczędne to nadal będą to urządzenia, które kosztują nas najwięcej.

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych stawek za energię elektryczną, które będą obowiązywać od lipca do grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh. To znacząca zmiana w porównaniu do obecnych stawek, co z pewnością odbije się na domowych budżetach. Warto pomyśleć o nawykach, które zaoszczędzą nasze pieniądze.