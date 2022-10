Te znaki zodiaku są wampirami energetycznymi. Osoby o tych znakach odbierają energię i radość ludziom w swoim otoczeniu [2.10.2022 r.]

Wampir energetyczny to osoba, która odbiera energię ludziom, którzy znajdują się w jej otoczeniu. Często osoby te nie zdają sobie sprawę ze swoich właściwości, zdarza się jednak czasem, że celowo obierają sobie słabą i nieasertywną ofiarę, którą wykorzystują latami. Wampira energetycznego na szczęście można zidentyfikować. Jeżeli za każdym razem po przebywaniu w towarzystwie danej osoby, odczuwamy duży spadek energii i zmęczenia, może to być sygnał, że mamy właśnie do czynienia z taką osobą.

Wampiry energetyczne wyróżniają się także specyficznym charakterem. Często na pozór osoby te wydają się bardzo przyjazne i czarujące. Wśród ich cech charakteru można wymienić przebojowość, pewność siebie, zaradność. Astrologowie sprawdzili, wśród jakich znaków zodiaku najczęściej rodzą się wampiry energetyczne.