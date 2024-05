Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej na loterii. To prawdziwi farciarze - także w maju 2024 [8.05.2024 r.]

Horoskop jest pewnego rodzaju przepowiednią wyczytaną z gwiazd. Horoskopy z którymi zapoznajemy się w Internecie czy kolorowej prasie są ogólne, co zarzucają im sceptycy. Według nich opisy w horoskopach są mało precyzyjne, przez co łatwo je dopasować do sytuacji niemal każdego. Zwolennicy horoskopów podkreślają, że jest to rozrywka, której nie trzeba brać zbyt dosłownie.

Jeśli zależy nam na indywidualnym horoskopie takie tworzone są przez specjalistów i powstają w oparciu o bardzo dokładne dane naszego urodzenia, takie jak: dzień miesiąc i rok urodzenia, dokładna godzina narodzin, a także szerokość i długość geograficzna miejsca urodzenia. Z tych danych powstaje horoskop indywidualny, który będzie się różnił nawet dla osoby urodzonej tego samego dnia.