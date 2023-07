Tego nie można robić na plaży. Za takie zachowania można dostać mandat

Dopuszczalnych rozrywek na plaży jest wiele. Musimy pamiętać, aby nasza zabawa nie była dla kogoś uciążliwa. I tak możemy grać w piłkę ale warto robić to zdala od innych plażowiczów, aby nie zakłócać im wypoczynku. Najlepiej kierować się zasadą, żeby nie robić czegoś czego sami byśmy sobie nie życzyli.

Plaża to miejsce gdzie chętnie spędzamy upalne dni. Nim jednak wybierzemy się na plażę warto wiedzieć, czego tam absolutnie nie możemy robić. W czasie urlopu często odpoczywa też nasz zdrowy rozsądek i dopuszczamy się rzeczy, których normalnie nie robimy. A pamiętajmy, że konsekwencją nielegalnych zachowań na plaży może być wysoki mandat .

Większość plaż ma regulamin, z którym powinniśmy się zapoznać nim na nią wejdziemy. Niestety, nie zawsze to robimy, a to budzi potem wiele problemów. Przygotowaliśmy dla Was ściągę odnośnie zakazanych zachowań na polskich plażach.