Tego nikt się nie spodziewał. To nie Tomasz Mentzen będzie jedynką Konfederacji w Toruniu

Wipler wraca do domu

Z kolei Sławomir Mentzen ogłosił, że jedynką na toruńskiej liście będzie Przemysław Wipler, który właśnie wraca do Nowej Nadziei, partii, której był współzałożycielem [jeszcze pod starą nazwą KORWIN - red.]. – Witaj z powrotem w domu, Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość! – napisał Sławomir Mentzen.

Przemysław Wipler - nowe stare nazwisko

Postać Tomasza Mentzena pojawiła się w kontekście polityki w ubiegłym roku. A to za sprawą wpisu Sławomira Mentzena na Facebooku, w którym opisał on szerzej kontekst sprawy prokuratorskiej, która toczyła się wobec Tomasza: „Mój brat pisał oprogramowanie dla człowieka, który chciał wykorzystać to, że do instrumentów finansowych nie mają zastosowania przepisy ustawy hazardowej. Skonstruował kioski internetowe umożliwiające inwestowanie w kilkusekundowe opcje na instrumenty finansowe (...)”.

W 2013 roku CBŚ wespół z prokuraturą, zatrzymało właściciela firmy, stawiając mu zarzuty organizowania gier hazardowych. Wezwanie na przesłuchanie otrzymał również Tomasz Mentzen.

Z relacji przewodniczącego Nowej Nadziei wynika, że prokuratura dopuściła się szeregu nieprawidłowości w sprawie Tomasza Mentzena. „Od 2015 roku w sprawie nie dzieje się nic, nikt Tomka od lat nie przesłuchiwał” – opisywał Sławomir Mentzen. „Do sądu nie trafił żaden akt oskarżenia. Żadne dowody, czy choćby przesłanki, że wyniki gier były losowane, wciąż się nie pojawiły. Sprawa powinna być umorzona najpóźniej 7 lat temu. Dalej nie jest”

Prokurator, który postawił Tomaszowi Mentzenowi zarzuty, został w międzyczasie zawieszony za prowadzenie samochodu po alkoholu i ucieczkę przed policją, a jego przełożona - skazana na 6 lat więzienia za korupcję.

W skład Konfederacji wchodzą obecnie Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej.