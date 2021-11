Tegoroczne inwestycje ZDW na terenie powiatu tucholskiego pochłoną 5 mln zł. A co z obwodnicą?

Sieć dróg wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem ma długość ok. 1700 kilometrów. Blisko 90 kilometrów znajduje się na terenie powiatu tucholskiego. W tym roku inwestycje prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie powiatu pochłoną ok. 5 mln zł. Dodatkowo na budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240 z Piastoszyna do granicy z województwem pomorskim gmina Kęsowo otrzymała za pośrednictwem samorządu województwa 1,6 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Finiszuje modernizacja trasy Gostycyn-Łyskowo

Zaawansowane prace na Czarnej Drodze w Tucholi

Na drodze wojewódzkiej nr 241 w Tucholi ZDW prowadzi zaawansowane prace przy ulicy Czarna Droga pomiędzy Szosą Bydgoską i ulicą Sępoleńską. Inwestycja obejmuje między innymi wykonanie nowych warstw mineralno-asfaltowych, przebudowę skrzyżowań z drogami lokalnymi, zjazdów i przyległych chodników, regulację studzienek i kratek oraz odtworzenie rowów odwodnieniowych i chodników po południowej stronie ulicy. Wymienione zostaną także bariery na moście przez strugę Kicz.

Rowerowa trasa pod Tucholą z nową nawierzchnią

W trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń ZDW został zobowiązany do zastosowania na odcinku przebiegającym przez rezerwat „Dolina Brdy” nawierzchni mineralnej z kruszywa. To rozwiązanie nie sprawdziło się w trakcie użytkowania. - Wystąpiliśmy o zmianę zapisów decyzji środowiskowej zezwalającej na wykonanie nawierzchni bitumicznej, o co apelowali również użytkownicy drogi rowerowej - informuje ZDW. - Zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska udało nam się uzyskać w grudniu ubiegłego roku, a pracę zgodnie z zaleceniem rozpoczęły się we września.