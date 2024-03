Ten produkt został wycofany z Lidla! Fragmenty plastiku w mięsie - Lidl ostrzega klientów

Lidl wycofuje produkt! Oto ważne ostrzeżenie dla klientów Lidla

W trosce o Państwa zaufanie do standardów jakości i bezpieczeństwa produktów Lidl, informujemy wraz z producentem "Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o." o wycofaniu z rynku produktu "Rzeźnik, Burger wołowy, 2x110 g" z terminem przydatności do spożycia 29.03.2024 r. - informuje Lidl.

- Zapraszamy do zwrotu artykułu w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktu "Rzeźnik, Burger wołowy, 2x110 g" z terminem przydatności do spożycia 29.03.2024 r. Wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje burgerów nie są objęte wycofaniem - wyjaśnia sklep.

Te produkty zostały wycofane też ze sklepów Biedronka i Lidl. Oto lista ogłoszona przez GiS

