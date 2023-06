Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Nie należy spożywać, wyrzuć lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka

Biedronka wycofuje ten produkt ze sklepów

Pilny komunikat dla klientów Biedronki - ten produkt sieć wycofuje ze sprzedaży

Osoby, które zakupiły produkt proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. Produktu nie należy spożywać. - przekazała sieć Biedronka w komunikacie na stronie internetowej.

Klienci, którzy zwrócą wycofany produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu), mogą liczyć na zwrot kosztów zakupu. Biedronka podkreśliła, że decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów. Sieć dodała, że dobro jej klientów jest "absolutnym priorytetem". Firma przeprosiła też za "wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją".

