Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Zniszcz lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Biedronka opublikowała ważny komunikat dla klientów o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce produktu. - Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego zniszczenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu. Produktu nie należy spożywać - ostrzega Biedronka. Jakub Steinborn Zobacz galerię (7 zdjęć)

Sieć Biedronka na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce produktu. - Produktu nie należy spożywać. - Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego zniszczenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu - informuje w nowym komunikacie Biedronka. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu Biedronka, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej!