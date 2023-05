Ten znany lek został wstrzymany w obrocie przez GIF. Chodzi o APAP FORTE dla dzieci. Wada w wielu partiach leku! [30.05.2023]

Ten znany lek został wstrzymany w obrocie w całej Polsce

GIF wycofuje lek. Czy pacjenci dostaną zwrot pieniędzy?

Przepisy prawa nie normują tego, co powinien zrobić pacjent. Nie ma informacji o tym, że pacjent powinien produkt oddać do apteki i dostanie zwrot pieniędzy. Jeśli zatem pacjent ma w domu lek wycofany z aptek, powinien dla własnego bezpieczeństwa zaprzestać jego stosowania i oddać go do utylizacji, np. w specjalnych punktach w aptekach. Nie ma szans na zwrot pieniędzy, szczególnie jeśli byłby to lek refundowany - wyjaśnia Hanna Borowiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.