Tenis stołowy: Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz - Dekorglass Działdowo. Finał się oddalił [zdjęcia]

Najciekawszy i najbardziej emocjonujący był pierwszy pojedynek pomiędzy Vladislavem Ursu i Jakubem Dyjasem. Pierwszy set to dominacja Polaka, w drugim rządził Mołdawianin. W trzecim walka była zażarta do stanu 7:7, ale wtedy Ursu posłał trzy piłki poza stół i potem nie zdołał odrobić strat. W czwartym to on prowadził cały czas. W piątym przegrywał już 2:8, ale rzucił się w szaleńczą pogoń i doprowadził do remisu 9:9. Przy stanie 10:10 dwa kolejne returny wylądowały poza stołem i z wygranej cieszył się Dyjas.