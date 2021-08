Teraz można załatwić też e-receptę z internetu. Wszystko da się kupić

Zwracam się do Państwa, ponieważ potrzebuję pilnie antybiotyku. Mam prawdopodobnie zapalenie ucha. Tabletki przeciwbólowe przestały pomagać. Wczoraj i dzisiaj próbowałam zarejestrować się do mojej przychodni, ale brak miejsc. Czy jest opcja, że u Państwa zamówię ten lek na receptę i jeszcze dzisiaj ją dostanę?

Maila o takiej treści wysłałam najpierw do firmy. Przychodnią trudno ją nazwać. Mieści się w zwyczajnym domu jednorodzinnym, na którym brakuje szyldu czy tabliczki z informacją o prowadzonej działalności leczniczej. Odpowiedź przychodzi po czterech minutach: - Niestety, nie realizujemy recept na antybiotyki doustne.

Recepta bez konsultacji lekarskiej

Próbuję w innym miejscu, wciąż nie ruszając się z miejsca. A że historia lubi się powtarzać, znowu czekam tylko cztery minuty na informację zwrotną. Mam jedynie wypełnić formularz na stronie i jeśli lekarz od razu przepisze mi lekarstwo, to w pół godziny dostanę e-receptę. Kod przyjdzie sms-em. Wtedy pofatyguję się do apteki. Podam kod tak, jak podaje go każdy pacjent, który wcześniej był normalnie na wizycie u doktora i wreszcie kupię lek, ten na nibybolące ucho.