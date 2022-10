Tłuchowia Tłuchowo rewelacją IV ligi kujawsko-pomorskiej. Ma bardzo ambitne plany

Już w poprzednim sezonie, gdy tłuchowianie w pięknym stylu wywalczyli awans, wielu „znawców” futbolu z regionu często wyrażało opinię, że Tłuchowia pójdzie w ślady Rolko Konojady lub Brzyskorolu Brzyskorzystewko. Ten pierwszy w sezonie 2015/16 wywalczył awans do 3. ligi jednak do rozgrywek tego szczebla nie przystąpił i zniknął z piłkarskiej mapy. Podobnie potoczyły się losy zespołu z Brzyskorzystewka. Po sezonie 2014/15 został wycofany z piątoligowych zmagań, w których odgrywał znaczącą rolę. Od tego czasu występuje w jednej z grup B klasy. I w jednym jak i drugim przypadku zdecydowały względy finansowe, którym nie byli w stanie podołać tytułowi sponsorzy.

Tych opinii nie zmienia nieoczekiwana porażka 2:3 na własnym boisku z Kujawianką Izbica Kujawska . Przegrana to efekt słabej skuteczności tłuchowian (w pierwszej połowie Dawid Kieplin nie wykorzystał rzutu karnego). Widoczne też było zmęczenie trudami środowego meczu pucharowego z Kujawiakiem Kowal, dla którego rozstrzygnięcia (5:4) potrzebna była dogrywka.

Gdy jednak dokładniej przyjrzymy się drodze jedenastki z Tłuchowa łatwo zauważymy różnicę między nią a wspomnianymi wyżej klubami. Po latach gry we włocławskiej grupie A klasy zaczęto coraz głośniej mówić o awansie. Zrezygnowano jednak z najprostszej i najczęściej stosowanej metody czyli zatrudnienia „gwardii zaciężnej” zastępując to stopniowym budowaniem zarówno składu jak i tego wszystkiego co konieczne jest dla funkcjonowania nowoczesnego klubu. Wokół klubu stopniowo pojawiła się, stale powiększająca się grupa sponsorów, a animatorem tych działań był dzisiejszy prezes klubu Stanisław Kuciński.