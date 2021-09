Tłumy dzieci na zajęciach Otylia Swim Tour. Otylia Jędrzejczak szkoliła młodych adeptów pływania

W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Przygotowane są także zajęcia dla rodziców, którzy mają możliwość wzięcia udziału w wykładach psychologa sportowego oraz dietetyka, a także spotkać się i porozmawiać z Otylią Jędrzejczak.

– Na pewno to dość intensywny dzień dla tych młodych adeptów pływania, ale widać było, patrząc na ich uśmiechnięte twarze, że sobie poradzą. Doskonalimy tak naprawdę wszystkie elementy pływackie we wszystkich czterech stylach, a do tego skoki i nawroty.To nie tylko ma być pływanie po prostu od ścianki do ścianki, ale poprawianie ich techniki i pokazywanie, że można coś zrobić przez zabawę. To są młodzi jeszcze zawodnicy, więc musi być ciekawie – mówi Artur Mikicin, jeden z trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak.