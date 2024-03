To będzie najlepszy polski sezon w europejskich pucharach? Dzieli nas już tylko krok od przejścia do historii!

Na swoją wielką szansę zapracowała także Asseco Resovia Rzeszów, która ma olbrzymią okazję na pierwszy europejski triumf w klubowej historii! Rzeszowianie w finale Pucharu CEV mierzą się z niemiecką drużyną z Lüneburga. Pierwszy mecz polska drużyna gra na wyjeździe (wtorek 12 marca, początek godz. 19), rewanż odbędzie się w hali Podpromie.

– Bardzo chcemy wygrać Puchar CEV – mówi Fabian Drzyzga, rozgrywający Asseco Resovii. –Presję też mamy, ale związaną przede wszystkim z tym, że gramy w takim klubie, a nie innym, gdzie liczy się to, żeby grać i wygrywać, najlepiej wszystkie spotkania. Musimy również podejść do tego z przyjemnością grania finału, a nie tak, że będzie nas denerwować każdy stracony punkt, a wygrany nie będzie nas cieszyć. Motywacji nikomu z nas nie zabraknie, bo gdyby tak było, to oznaczałoby to, że ten ktoś nie nadaje się już do sportu i powinien kończyć karierę. Nie martwię się o naszą motywację, bo możemy wykonywać pewne rzeczy gorzej – to się zdarza i to jest sport, ale na pewno serce i wszystko to co będziemy mieli, to zostawimy na boisku w Lüneburgu, a potem mam nadzieję, że w meczu w Rzeszowie, z naszymi kibicami, będzie to wyglądało równie dobrze – dodaje.