To będzie największy Otylia Swim Cup! W Lublinie wystartuje ponad tysiąc młodych pływaków

Wielką radością dla organizatorów jest nie tylko fakt, że w Otylia Swim Cup udział weźmie rekordowa liczba zawodników, ale też to, że zawody odbędą się z udziałem publiczności. – Został wydzielony sektor, na który będą mogli wejść rodzice i dopingować swoje pociechy. Przed rokiem, gdy też spotkaliśmy się w Lublinie, z powodu pandemii koronawirusa, nie mogliśmy wpuszczać rodziców, co na pewno dla nich było niekomfortowe. Dobrze, że mogą już wrócić na trybuny – dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.

– Otylia Swim Cup odbywa się już od wielu lat i kolejny raz widzimy ogromne zainteresowanie naszymi zawodami. Ogromnie się cieszę, że dzieciaki cieszą się na start u nas, że na to czekają i są w stanie pokonać wiele kilometrów, by u nas startować – mówi Otylia Jędrzejczak.

Do Lublina przyjadą zawodnicy nie tylko z Lublina – choć ich jest sporo, ponad 250 – ale z całej Polski. Na listach startowych jest jednak wielu zawodników z innych ośrodków, choćby z Warszawy, czy Trójmiasta. Wśród uczestników będą także młodzi zawodnicy z Ukrainy, którzy z powodu wojny musieli opuścić swój kraj. Do Lublina przyjadą grupy ukraińskich młodych pływaków, które obecnie przebywają w Puławach, Gdańsku oraz słowackim Preszowie.

W zawodach, które oczywiście odbędą się bez udziału publiczności, wezmą zawodnicy w wieku od 8 do 15 lat, zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Pływackiego. Rywalizować oni będą w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym. Na najlepszych, jak co roku, czekają puchary i przepiękne medale. Zawodnicy otrzymają też bogate pakiety startowe, ufundowane przez przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. Aqua Wave, City Motors Gdańsk i firmę Koral. Ta ostatnia dostarczy uczestnikom Otylia Swim Cup lodówki pełne lodów!