To dlatego sieci handlowe nie mogą znaleźć pracowników. Zobacz opinie pracowników

Tyle płacą w sieciach handlowych - plus benefity!

Według oficjalnych informacji sieci, pracownicy zarabiają w Lidlu od 3 750 zł do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pensja wynosi od 3 850 zł do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach - od 4100 zł do 5 050 zł brutto. Z kolei rozpoczynający pracę magazynier otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł do 4 750 zł brutto. Gdy minie rok jego wypłata wzrasta do poziomu od 4 550 zł do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł do 5 250 zł brutto.