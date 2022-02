Praca w handlu na Kujawach i Pomorzu. Tak klienci mieszają z błotem kasjerów w marketach Agnieszka Domka-Rybka

Handel zatrudnia 1,5-2 mln osób. W sklepach pracuje największy odsetek wszystkich zatrudnionych (4,6 proc.). Aneta Żurek/zdjęcie ilustracyjne

Wiele sklepów i sieci handlowe szukają pracowników, ale to nie jest łatwa robota. Kasjer z regionu: "Klienci mieszają nas z błotem. Poniżanie to codzienność". Czego musimy wysłuchiwać? To poezja, ale, niestety, nie dla cywilizowanych ludzi".