To dzieje się w weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Majówka 2023 pełna atrakcji turystycznych

Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc zapraszają do wspólnego świętowania Inauguracji Sezonu Turystycznego 2023. Mamy aż dziewięć dni! Trzeba je jak najlepiej wykorzystać! Od 29 kwietnia do 7 maja czeka na Was wiele atrakcji – spacerki z przewodnikami, ciekawe wystawy, rodzinne atrakcje i powroty do przeszłości. Nie zabraknie aktywności dla miłośników sportu i dobrych brzmień dla muzycznych fanów. Jedno jest pewne - będzie się działo!

Zebrano propozycje atrakcji z kujawsko-pomorskich miast i miasteczek – każdy, niezależnie od wieku, kondycji i humoru może wybrać swoją własną konstelację!