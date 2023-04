Nowa atrakcja we wdzydzkiej stanicy PTTK – ciągi pomostów już czekają na kajakarzy

Kultowa Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach Kiszewskich na kajakowym szlaku Wdy szykuje się do otwarcia sezonu. W tym roku nową atrakcją będzie ciąg nadbrzeżnych pomostów, którego budowa pochłonęła 1,8 miliona złotych.

To prywatne przedsięwzięcie dzierżawcy stanicy bydgoszczanina Zbigniewa Galińskiego dofinansował w połowie samorząd województwa pomorskiego. Na skutek pandemii, inflacji, wzrostu cen materiałów budowlanych, koszty tego przedsięwzięcia znacząco wzrosły – z zakładanych 1,1 do 1,8 miliona złotych. Ale udało się. Wszystko w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński”. Cel zaś był szczytny - zwiększenie atrakcyjności szlaku kajakowego na Wdzie.

Projekt był ambitny i udał się

Projekt zakładał poprawę zagospodarowania przystani kajakowej na terenie Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich nad jeziorami Gołuń i Jelenie (stanowiącymi część wielkiego jeziora Wdzydze nazywane też Kaszubskim Morzem ). Wybudowane zostały pomosty i promenada wzdłuż brzegu jeziora o łącznej długości ok. 200 metrów, powstał też slip do wyciągania i wodowania kajaków.

Przystań wyposażona została w suszarki na kajaki, oznakowanie i sprzęt niezbędny do obsługi wodniaków. Jedno z pomieszczeń budynku sanitarnego zamienione zostało na pralnię samoobsługową z dostępem do pralkosuszarki. Działa też już monitoring.

Jak zakładał projekt – inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Zakłada się, że dzięki temu liczba użytkowników szlaku Wdy zwiększy się o ok. tysiąc osób w ciągu roku.

Pomosty i cała infrastruktura są drugą tak znaczącą inwestycją na terenie stanicy po zbudowaniu przez laty ogromnej 36-metrowej wieży widokowej, z której można podziwiać jezioro Wdzydze.

Otwarcie sezonu już 28 kwietnia

- Inwestycja została już zakończona. Trwają jeszcze tylko drobne naprawy. Myślę, że turyści będą bardzo zadowoleni. Zapraszam na otwarcie sezonu 28 kwietnia, które uświetni jak zawsze koncertem szantowym pochodzący z Wdzydz Tomek Kuręda – zachęca Zbigniew Galiński.

Na malowniczym szlaku Wdy

Wdzydzka stanica znajduje się w górnym biegu rzeki Wdy i jest obiektem wręcz kultowym, działającym od lat 50. XX wieku, gdy zbudowano pierwsze charakterystyczne domki turystyczne na tzw. kurzej stopce. Takie same postawiono na terenie stanicy PTTK w Swornychgaciach na kajakowym szlaku Brdy (ta także zarządzana jest przez Zbigniewa Galińskiego). Przebiegający przez województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie kajakowy szlak Wdy (198 km) jest jednym z najbardziej popularnych w Polsce, turyści przepływają przez niezwykle malownicze tereny – przez Kaszuby i Kociewie, w większości przez Bory Tucholskie, by kres przygody znaleźć w Świeciu pod wieżą zamku krzyżackiego, a to tuż przed ujściem do Wisły.

