To musisz zrobić jeśli ktoś zaciągnął na twoje konto pożyczkę lub kredyt

To możliwe w przypadku kradzieży danych takich jak imię, nazwisko, numer PESEL czy numer dowodu osobistego, ale nie tylko.

Bardzo cenne są dla złodziei także takie z pozoru "niewinne" dane jak numer telefonu, adres albo też login i hasło do kont w mediach społecznościowych.

Często dochodzi do kradzieży takich informacji, gdy mamy niewystarczająco silne hasła, czyli zbyt krótkie, składające się np. z samych cyfr lub samych liter albo co gorsza - tych samych haseł i loginów używamy w różnych miejscach: do skrzynki mailowej, Facebooka, Instagrama czy też do logowania w sklepach internetowych. To wielki błąd, którego należy unikać!

Wystarczy, że przestępca złamie hasło w jednym miejscu i błyskawicznie ma dostęp do pozostałych: np. naszego adresu zameldowania, pod który zamawiamy zakupy, faktur za zamówienia, na których często widniej numer konta bankowego. A jeśli w sklepie internetowym mamy oprócz tego zapisany na stałe numer karty kredytowej czy debetowej wraz z kodem CVV, to mamy gwarancję, że pieniądze z naszego konta znikną błyskawicznie, a do tego zostajemy z debetem, czyli długiem.