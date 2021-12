To najpopularniejsze postanowienia noworoczne. Takie rzeczy obiecujemy sobie najczęściej. Co z realizacją?

Postanowienia na Nowy Rok to już tradycja, jednak dotrzymanie ich nie jest łatwe. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Bristolu, na które powołuje się Centrum Medyczne Medicover, wykazały, że 88 proc. noworocznych postanowień nie zostało zrealizowanych. Zaś według badania Statistic Brain Research Institute - tylko 9,2 proc. respondentów pochwaliło się sukcesem w dotrzymaniu postanowień. A badanie opublikowane w Journal of Clinical Psychology wskazuje, tylko 46 proc. osób, które podjęły postanowienia noworoczne, odniosło sukces.Postanowienia noworoczne są tak samo popularne, jak ich... nierealizowanie. Jakie postanowienia są najpopularniejsze? Co obiecujemy sobie najchętniej wraz z nowym rokiem? Zobacz listę najpopularniejszych postanowień noworocznych na kolejnych slajdach >>>>>

pixabay.com