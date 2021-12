W noc sylwestrową człowiek lubi bawić się z hukiem - komentuje Lucyna Talaśka-Klich

Rozumiem, że każdy ma prawo do zabawy. Ta jedyna w roku noc jest wyjątkowa, ale dla wielu zwierząt to koszmarny czas. Fajerwerki, które najpierw rozświetlają niebo, a potem pozostawiają po sobie dużo pyłów zanieczyszczających powietrze (podobno tylko przez chwilę), najczęściej robią także wiele hałasu.

Nie tylko lekarze weterynarii, ale i wiele innych osób, którym zależy na zwierzętach, przekonują by przynajmniej ograniczyć stosowanie materiałów hukowych.

Ucieszyłam się, gdy na rynku pojawiły się tzw. ciche fajerwerki. Niestety ich popularność można porównać do aut czy motocykli, które nie hałasują podczas odpalania. Ruszać z piskiem opon, z wyjącym silnikiem i spalinami wydobywającymi się najlepiej z dwóch rur wydechowych - to dla niejednego naszego rodaka powód do dumy. Dla mnie zamiłowanie do takiego sposobu zwracania na siebie uwagi raczej powinno budzić współczucie niż podziw, no ale cóż - ludzie są różni.