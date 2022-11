To się dzieje z organizmem, gdy jesz pomidory, Poznaj pozytywne i uboczne właściwości pomidorów Jakub Stykowski

Pomidory to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych warzyw spożywanych w Polsce. Są nie tylko smaczne, ale też niskokaloryczne i naprawdę zdrowe. Posiadają wiele witamin, cennych składników odżywczych i właściwości. Niektórzy muszą jednak uważać. Poznaj właściwości pomidorów na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pomidory są nie tylko smaczne, ale stanowią też wielką bazę witamin. Znajdziecie w nich duże ilości witamin C, E, beta-karoten oraz cenny likopen, a także duże zasoby potasu. Do tego zawierają sporo wody i mają niską wartość kaloryczną, a co najważniejsze są bardzo smaczne. Pomidory to też bogactwo pierwiastków mineralnych. W niektórych kombinacjach pomidory mogą być nawet niebezpieczne dla naszego zdrowia.