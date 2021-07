To szansa na pierwszy medal dla Polski w Tokio! Kolarze walczą na piekielnie trudnej trasie

Gdy Michał Kwiatkowski staje na starcie wyścigu klasycznego to jego nazwisko niemal zawsze znajdzie się na liście kandydatów do zwycięstwa. Torunianin nie miał czasu na chwilę odpoczynku po Tour de France i nawet nie zdążył zajrzeć do Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek - kilka godzin po minięciu mety Wielkiej Pętli - z Paryża do Tokio poleciał Boeing 777 z kilkudziesięcioma kolarzami-olimpijczykami na pokładzie. Czasu na aklimatyzację było bardzo mało, bo już w sobotę wyścig elity ze startu wspólnego. To jednak wcale nie musi być problem. Większość kolarzy woli walczyć o wysokie cele w rytmie startowy,

- Od mety w Luz Ardiden w piątek, ostatniego kluczowego momentu dla zawodników walczących o "generalkę", Tour się dla mnie skończył. Zastanawiam się, jak się zregenerować i przygotować się do radzenia sobie ze zmianą stref czasowych, "jet lagiem" i tak dalej - powiedział Kwiatkowski na mecie w Paryżu.