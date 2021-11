To trzeba zabrać na porodówkę. To powinno znaleźć się w torbie porodowej - radzi położna [lista] OPRAC.: Ewa Abramczyk-Boguszewska

Co zabrać ze sobą na porodówkę - to pytanie zadaje sobie wiele przyszłych mam. Najlepiej przygotować sobie wszystko wcześniej, aby nie pakować się w ostatniej chwili, gdy emocje biorą górę. Zobacz, co położna radzi zabrać do szpitala.