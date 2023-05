To warto posadzić na balkonie lub tarasie. Takie warzywa i zioła wyhodujesz w doniczce

Do uprawy warzyw na balkonie możesz wykorzystać skrzynki, pojemniki i donice z różnych materiałów: ceramiki, drewna lub plastiku. Do sadzenia roślin na balkonie czy tarasie najlepiej użyć specjalnego podłoża do roślin balkonowych lub ziemi do uprawy warzyw.

Aby zapewnić optymalne warunki wzrostu dla warzyw uprawianych na balkonie, należy je obficie i regularnie podlewać, najlepiej wczesnym rankiem i po południu.

Do uprawy na balkonie nie nadają się warzywa, które do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują dużo miejsca (np. kapusta czy dynia) ani te, które mają głęboki system korzeniowy (np. marchew, pietruszka, buraki). Nie najlepszym wyborem do uprawy balkonowej są też rośliny, które wymagają dużej powierzchni uprawnej (np. szpinak, szparagi, ziemniaki).