To ważne ostrzeżenie dla klientów ING Bank Śląski. Zablokowano karty płatnicze. "Nastąpił wyciek danych"

Duży bank zablokował karty płatnicze klientów. "Nastąpił wyciek danych"

Wiemy, których kart mogło to dotyczyć, dlatego natychmiast zablokowaliśmy je, by nikt nie mógł ich wykorzystać w nieuprawniony sposób. Problem dotyczy niewielkiej części naszych klientów. Jeśli jednak jesteś jednym z nich, prawdopodobnie otrzymałeś od nas wiadomość SMS z informacją o zablokowaniu karty.

Wyciek danych i blokada kart płatniczych w ING Bank Śląski. Jak szybko odzyskać możliwość płacenia kartą?

Jak wyjaśnia bank, aby szybko odzyskać możliwość płacenia kartą należy skorzystać z aplikacji mobilnej Moje ING, by zastrzec problematyczną kartę. - Jest już bezpieczna, ponieważ ją zablokowaliśmy, ale dopiero kiedy ją zastrzeżesz, możesz od ręki zamówić nową - wyjaśnia bank.

Następnie należy zamówić przez aplikację nową kartę. - Zrobisz to w kilku prostych krokach, wybierając ją z Oferty. Jest to całkowicie bezpłatne - czytamy w komunikacie na stronie banku. Co ważne, karty można użyć jeszcze przed jej otrzymaniem.

- Twoja karta jest w drodze do Ciebie, ale od razu możesz użyć jej do płatności zbliżeniowych telefonem - tłumaczy bank, jednocześnie przepraszając za zaistniałe niedogodności.