Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności [zdjęcia]

Od czasu wypadku na torze motocrossowym w kwietniu 2017 roku, Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności. Część swojej aktywności z tym związanej - treningi czy rehabilitację - pokazuje w mediach społecznościowych. Ostatnio zaprezentował kibicom ćwiczenia, które regularnie wykonuje w celu poprawy swojej kondycji. - To co kiedyś mogłem nazwać przyjemnością dzisiaj jest dla mnie obowiązkiem w rehabilitacji i życiu codziennym - pisał. Zaangażowanie jest bardzo ważne. Pamiętajcie, by się nigdy nie poddawać! Ja dam z siebie wszystko, by osiągnąć założone cele i być może pojeżdżę jeszcze motocyklem.Zobaczcie zdjęcia >>>

Facebook/Tomasz Gollob