Tomasz Iwan był na hicie okręgówki: GLKS Dobrcz Wudzyn - Mustang Ostaszewo. Zdjęcia

Kibice od początku oglądali ciekawe spotkanie, w którym dużo było walki. Piłkarze nie odstawiali nogi i często dochodziło do fauli, ale arbiter panował nad wydarzeniami na boisku. Już w 11. minucie goście za sprawą gola Radosława Ankierskiego objęli prowadzenie. Miejscowi dążyli do zmiany niekorzystnego wyniku i w 41. minucie Oliwier Zaręba doprowadził do remisu. Po przerwie, mimo okazji z obu stron, wynik nie uległ zmianie, co najbardziej ucieszyło drugiego w tabeli Tarpana Mrocza.