Tomasz Lenz ponownie wystartuje w wyborach na szefa PO w regionie

Tomasz Lenz szefem PO w regionie kujawsko-pomorskim jest od 2006 roku

Poseł Tomasz Lenz na przewodniczącego regionu kujawsko-pomorskiego Platformy Obywatelskiej wybrany został w 2006 roku. Obowiązki przewodniczącego pełni do dziś. Decyzje o powtórnym kandydowaniu na to stanowisko podjął we wtorek 21 września, między innymi po rozmowie z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim.