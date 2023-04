Toruński Festiwal Nauki pełen atrakcji. Tym razem pod znakiem Kopernika

XXI edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia i potrwa do poniedziałku 24 kwietnia. Program złożony jest z 15 bloków tematycznych.

"Nietoperz" na przywitanie

Na otwarcie zaplanowano ucztę muzyczną . W sobotę 22 kwietnia o 18.00 w Auli UMK zaprezentowana zostanie operetka Johanna Straussa "Zemsta nietoperza". Spektakl przygotowali studenci wydziałów wokalno-aktorskiego i instrumentalnego bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Wszystko obraca się wokół Kopernika

- W tym roku wszystko obraca się wokół Mikołaja Kopernika – zapowiedział podczas specjalnej konferencji prasowej prorektor UMK prof. Włodzimierz Jaskólski. - Gdy popatrzymy na jego dzieło mamy w nim mini festiwal nauki. Jest astronomia, ekonomia, medycyna zarządzanie, prawo i parę innych rzeczy. Tegoroczny festiwal, który odbywa się pod hasłem „Pięć wieków po Koperniku” odnosi się do wielkiego torunianina.

Spośród 113 do wiele nawiązuje do Kopernika. Tak jest m.in. w przypadku bloku "Jaskinia mądrości" - cyklu krótkich wykładów popularnonaukowych. Dzieci w towarzystwie chemików zastanowią się, co robił mały Kopernik, gdy padał deszcz. Licealiści spróbują wykreować filmowy kosmos, a następnie przyjrzą się ziemskiej hydrosferze okiem satelity. Chętnych w każdym wieku czeka zaś turniej zagadek "Logika u Kopernika", zaplanowany w formacie telewizyjnego quizu "Postaw na milion". Poznamy Kopernika jako prawnika, chemicy nawiążą do dzieła "O obrotach sfer niebieskich", a matematycy sprawdzą, jakie gotyckie ornamenty kryje fasada domu astronoma. Młodzież zaprojektuje wielkoformatowy szablon z wizerunkiem Kopernika w nurcie street artu, a całe rodziny wezmą udział w terenowej grze, w której poszukiwać będą zaginionego rękopisu Kopernika. Astronomowie opowiedzą nam o nowych planetach – wspólnie zastanowimy się, czy spodobałyby się Kopernikowi.

Będzie też można "przenieść się w czasie" – z archeologami poznamy średniowiecznych rzemieślników i wojowników, a z historykami pospacerujemy ulicą sprzed wieków, wysłuchamy także utworów znanych i lubianych w czasach Kopernika.