Tragedia nad stawem w powiecie lipnowskim. Mężczyzna nie wrócił do domu z wędkowania [zdjęcia]

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek 22 czerwca na terenie gminy Chrostkowo w powiecie lipnowskim. Policjanci z Lipna otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że jej ojciec wyszedł z domu na ryby i nie wrócił. Trop wskazany przez rodzinę był słuszny. Nad stawem, gdzie mężczyzna łowił ryby znaleziono jego osobiste rzeczy. Strażacy z OSP Chrostkowo, PSP Lipno oraz lipnowskie WOPR. Do pomocy w poszukiwaniach wysłano także WOPR Włocławek. To właśnie nurek z Włocławka w trakcie przeszukiwania dna stawu ujawnił zwłoki mężczyzny.

WOPR Włocławek