Tragedia przy jeziorze Czarnym we Włocławku. Nie żyje mężczyzna [zdjęcia]

Policjanci z Włocławka, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia na torach kolejowych we Włocławku pomiędzy stacją Włocławek a Czerniewice. Pociąg relacji Bydgoszcz-Warszawa potrącił mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło we wtorek 27 września około godziny 8:40 na wysokości j. Czarnego we Włocławku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł na tory w miejscu niedozwolonym przed nadjeżdżający pociąg relacji Bydgoszcz –Warszawa. 66-letni mieszkaniec Włocławka zginął na miejscu. - poinformował sierż. sztab Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku