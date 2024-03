Tragiczne losy Alojzego Lulkiewicza, bydgoskiego nauczyciela zamordowanego w 1939 roku w Dolinie Śmierci

Z Malborka do Bydgoszczy

Zagłębiamy się zatem w życiorys Alojzego Lulkiewicza. Urodził się 11 stycznia 1906 roku w Malborku. Rodzice Jego to Augusta z domu Stankiewicz i Mateusz Lulkiewicz, który był mistrzem piekarskim, działaczem polonijnym i społecznym, a także jak donosi "Dziennik Bydgoski" z 1928 roku - członkiem zarządu Zrzeszenia Rodaków z WaMazur i Ziemi Malborskiej. Gdy Lulkiewiczowie jeszcze mieszkali w Malborku, doszło do pewnego wydarzenia. "Gazeta Toruńska" z 13 września 1914 roku odnotowała: "Zeszłej niedzieli aresztowano w Malborku mistrza piekarskiego Lulkiewicza za to, że się ujemnie wyrażał o niemieckim dowództwie w wojnie, czego czynić nie wolno".

Po przegranej Plebiscytu, kiedy Malbork został wcielony do Niemiec, Lulkiewiczowie musieli w 1920 roku uciekać do Polski. Wybrali Bydgoszcz. Jak się później okazało, na stałe. Przy ul. Śniadeckich 8 (obecnie jest to numer 17) Mateusz Lulkiewicz kupił dom. Tutaj niebawem otworzył piekarnię parową, sklep i kawiarnię. Najpierw wypiekali tylko chleb. Potem rozszerzyli asortyment o ciasta. Tak zasmakowały bydgoszczanom, że w okresie międzywojennym przed piekarnią przy ul. Śniadeckich 8 ustawiały się kolejki.

Po studiach podjął pracę w szkole

Ślub z Heleną w kościele pw. św. Trójcy

Z żoną zamierzali produkować mydło

Został rozstrzelany w Dolinie Śmierci

Jak wyglądały ostatnie chwile nauczycieli zgładzonych tamtej nocy opisuje na podstawie własnych badań Krzysztof Drozdowski w swej publikacji "Tajemnica Doliny Śmierci" : "(...) 31 października 1939 roku wieczorem w koszarach dokonano kolejnej selekcji. Tym razem wybrano na ofiary grupę 51 nauczycieli. Następnego dnia ok godz 4 rano dwoma ciężarówkami przewieziono ich w pobliże hangaru szybowcowego w Fordonie. Tam nakazano zdjęcie wierzchnich okryć oraz pozostawienie kosztowności. Dzięki temu, że niektórzy niezbyt skrupulatnie wykonali polecenie swoich oprawców, było możliwe zidentyfikowanie tych osób w 1947 roku. Po wykonaniu tych zaleceń gęsiego pognano ich do wykopanych rowów. Część z nich trzymała ręce uniesione nad głową. Wiedzieli już jaki los ich czeka. Ustawieni tyłem do plutonu egzekucyjnego zostali jeszcze uchwyceni przez fotografa dokumentującego niemieckie "zwycięstwo" nad narodem polskim (...)".książce znaleźć można też relację przypadkowego naocznego świadka Eugeniusza Jackowskiego: "Przyjechał jeden samochód ciężarowy z około 50-60 osób. Razem z tym samochodem przyjechał dobrze mi znany Herbert Beitsch. Był on w cywilnym ubraniu i miał opaskę na ręce. Spędzono ludzi z auta. Wtedy jeden z ofiar (sic!) dostał pewnego rodzaju ataku nerwowego i krzycząc oraz jęcząc upadł na ziemię. Wówczas wszystkim kazano z podniesionymi rękoma do góry biegać wokół hangaru. Przy tym krzyczano i popędzano karabinami. Szczególnie zwróciłem uwagę na wrzaskliwy i wściekły głos Herberta Beitscha. Ofiary biegały dookoła hangaru trzy razy. Następnie kazano położyć się ofiarom na ziemię z wyciągniętymi rękoma do przodu. Zaznaczam, że przy tej egzekucji większa część Niemców była w cywilnych ubraniach z opaskami. Po małej naradzie wszystkie ofiary popędzono do doliny, skąd wkrósłyszałem strzały".