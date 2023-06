Tragiczne wieści. Nie żyje 25-latek z Radomic, który uratował swoją mamę z pożaru

Ogień 14 kwietnia strawił wszystko. Znajomi rodziny zorganizowali zrzutkę na portalu pomagam.pl, pieniądze mieli przeznaczyć na remont domu, ale także kosztowne leczenie i rehabilitację. Udał się uzbierać ponad 70 tys. zł.

- Kiedy brak nadziei, nie pozostaje nic innego, jak prośba o modlitwę i wsparcie. 14.04.2023 r. świat tej rodziny runął im na głowy. Wybuchł pożar, a w domu znajdowała się niepełnosprawna matka i jej 26-letni syn. To on, przez płomienie rzucił się na pomoc, resztkami sił wynosząc swoją mamę z płomieni. Ucierpieli oboje. Bardzo. Teraz walczą o życie, a każdy dzień jest trudny. Potrzebne pieniądze są nie tylko na odbudowę domu, ale przede wszystkim na kosztowne leczenie i rehabilitację, bo wszyscy mają nadzieję, że pewnego dnia i oni wrócą do domu. Z tą różnicą, że ten dom, trzeba odbudować. Nic nie zostało. Ogień pochłonął wszystko – napisała na portalu pani Marlena Barska, organizator zbiórki.