Tragiczny finał poszukiwań psa pod Koronowem. Właściciele znaleźli go zamordowanego

– Rozwieszaliśmy ulotki wszędzie, gdzie się dało – objeździliśmy okoliczne sklepy, by informacja dotarła do wszystkich – przekazała nam Edyta Kułakowska-Woźniak. Razem z mężem poinformowali sąsiadów, a także sprawdzali sygnały, które otrzymywali z innych miejscowości. Podobne psy widziano w Wąwelnie i Wiskitnie. – To nie był nasz piesek. Ja swojego poznam na podstawie jednego zdjęcia, ale jak ktoś nie znał tego beagla, mógł się pomylić.

Wszystkie podpowiadane tropy okazały się mylne. Gdy pies zaginął, nie było śniegu, ale po dwóch dniach spadł. Właścicielka martwiła się, że Presto zamarznie. Szóstego dnia poszukiwań kobieta odwiedzała okoliczne sołectwa i szkoły, by zdobyć jakieś informacje o pupilu. Wtedy otrzymała telefon od osoby, która znalazła martwego psa. Od razu wszystko rzuciła i pojechała pod wskazane miejsce.

– Rzeczywiście tam leżał. Był, moim zdaniem, ułożony na śniegu. Nie był przymarznięty do ziemi. Zaginął, gdy śniegu jeszcze nie było. Był już zmasakrowany przez zwierzęta, z wyjedzonymi wnętrznościami – przekazuje właścicielka. Jak sama mówi, podeszła do sprawy emocjonalnie.