Tragiczny wypadek we Włocławku. Nie żyje potrącony rowerzysta [zdjęcia]

W piątek doszło do dwóch wypadków we Włocławku. Tragiczny miał miejsce 14 kwietnia 2023 roku około godziny 13 na ul. Kapitulnej.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 78-letni rowerzysta zjechał z drogi dla rowerów na przejście dla pieszych, gdzie doszło do potrącenia przez samochód marki Peugeot. Rowerzysta z obrażeniami trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Policjanci ustalili, że kierujący byli trzeźwi. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.