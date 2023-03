Tramwaje bydgoskiej Pesy już jeżdżą z pasażerami w Rumunii. Mamy zdjęcia

-„…wsiadłam do pierwszego nowego tramwaju, który wyjechał na tory i widziałam reakcję pasażerów. Nowe Twisty to komfortowe tramwaje z darmowym Internetem, mają wszystko, co potrzebne by zachęcić nas do pozostawienia samochodu w garażu i skorzystania z transportu publicznego. A do tego są piękne! Tak jak prosiłam (…) ich design i kolorystyka oddają tożsamość mieszkańców Craiova. Zachęcam do podróży tramwajem, nawet jeśli trudno wam zrezygnować z samochodu. Zapewniam, że wam się spodoba!” - napisała na swoim profilu na Facebooku Lia Olguta Vasilescu, burmistrz Craiova.