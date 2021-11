Tramwaje w Grudziądzu znowu wyjadą na tory. Na razie na trasie Dworcowa - pętla "Tarpno". Od kiedy? Piotr Bilski Aleksandra Pasis

Przy węźle u zbiegu al. 23 Stycznia, Toruńskiej i Sienkiewicza nadal trwają intensywne prace przy modernizacji torowiska. W najbliższych dniach będą wykonywane testy jazdy tramwajem, aby od 3 grudnia linię tramwajową uruchomić już dla pasażerów Piotr Bilski Zobacz galerię (18 zdjęć)

Od piątku, 3 grudnia ponownie na torowisku - jednak na razie - na odcinku Dworcowa - pętla "Tarpno" będą kursowały tramwaje linii zastępczej nr 1. Co z autobusem AT? Jaka będzie częstotliwość kursowania T1 i AT? Gdzie będą zlokalizowane przystanki w obrębie al. 23 Stycznia?