Powstał Miejski Ruch Samorządowy "Czas Grudziądza":- Pokażemy ile były warte obietnice w "Pakiecie Glamowskiego" Aleksandra Pasis

Logo Stowarzyszenia "Czas Grudziądza" to budzik. Dlaczego? - Chcemy pobudzić, aktywizować lokalną społeczność, chcemy współpracować, słuchać ich głosu - wyjaśnia Arkadiusz Goszka, prezes. Od lewej: Julia Piotrowicz. Od prawej: Jolanta Padzik Aleksandra Pasis

- Chcemy zjednoczyć wszystkie siły, które mają inny punkt widzenia na to miasto niż obecni włodarze. Jesteśmy otwarci na młodych ludzi. A finalnie to mieszkańcy zadecydują czy przygotowany przez nas program, propozycje i osoby które będą z nami współpracowały będą godne do przejęcia władzy - mówi Arkadiusz Goszka, prezes nowo powstałego Stowarzyszenia "Czas Grudziądza". Podkreśla też jednocześnie, że jest to ruch apolityczny.