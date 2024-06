Trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 8 - 9 czerwca. TOP 3 trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 38%. W niedzielę 09 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 11°C do 18°C. Nie powinno padać.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Wybierz najciekawszą dla siebie.

Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej. Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało. Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam. Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: