Trener Daniel Katerla: - Unia Drobex Solec Kujawski ma grać ładniej dla oka niż wiosną

Jest pan zadowolony z okresu przygotowawczego? Generalnie można powiedzieć, że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, udało się nam zrealizować. Pod koniec czerwca chłopacy sami musieli przeprowadzić trzy zajęcia. Od 2 lipca trenowaliśmy codziennie, ale było bardzo dużo testowanych zawodników i trzeba było to opanować. W następnym tygodniu mieliśmy po dwa treningi dziennie w formie obozu dochodzeniowego. Potem było już po jednym treningu dziennie. Wszystko oczywiście było przeplatane sparingami.

To dla pana coś nowego, bo po raz pierwszy przygotowuje zespół seniorów do sezonu? Już jak kopałem piłkę to dużo notowałem i słuchałem trenerów, którzy mnie prowadzili. Potem było podobnie jak byłem asystentem. Zawsze mnie to interesowało. Wiadomo, że teraz jest więcej obowiązków i większa odpowiedzialność, ale pomagają mi Robert Tomaszewski oraz Robert Tomczak i daję radę.

Co z zawodnikami, którzy wiosną leczyli kontuzje? Sebastian Pacek i Oskar Kujawka już normalnie trenują. Trochę więcej czasu potrzebuje Tomasz Widomski. Z kolei Filip Maison cały czas przechodzi rehabilitację po operacji kolana i trudno przewidzieć kiedy wróci do treningów. Najwcześniej chyba na początku 2024 roku.

Jak zespół będzie grał w rundzie jesiennej?

Chcemy grać ładniej dla oka niż wiosną, ale wtedy mieliśmy cel do zrealizowania jakim było utrzymanie, dlatego nastawiliśmy się na obronę i grę z kontry. Teraz musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić do sytuacji sprzed roku kiedy po ośmiu meczach mieliśmy jeden punkt. Jak wygramy kilka meczów, to przyjdzie spokój i będzie czas na bardziej efektowną grę. Chcemy punktować u siebie, by zadowolić naszych kibiców, którzy są z nami na dobre i na złe. Naszą siłą będzie zespołowość i charakter. Przydałoby się więcej szczęścia, bo w poprzednim sezonie nam jego brakowało. Czas powinien pracować na naszą korzyść.

Mam pan jakieś obawy przed rozpoczynającym się weekend sezonem? Pytam w kontekście tego, że po raz pierwszy poprowadzi pan zespół jako pierwszy trener od początku, a nie jako szkoleniowiec tymczasowy.

Obaw nie ma, ale jest parę wątpliwości. Ciągle nie mamy zamkniętej kadry. Jeśli ma być postęp i wzrost jakości, to musimy mieć 16-18 ludzi do grania i czterech młodzieżowców do nauki. Z odpowiedzialności zdaję sobie sprawę, ale nie przytłacza ona mnie i nie zawracam sobie tym głowy. Trzeba sobie radzić. Chcę się sprawdzić. Jakieś doświadczenie jako pierwszy trener już mam. Uważam, że jako szkoleniowiec tymczasowy nieźle sobie radziłem. Liczę, że teraz będzie jeszcze lepiej.