Trener Michal Masny podsumowuje sezon siatkarzy BKS Visła Proline Bydgoszcz

- To nas nakręciło i "wystrzeliliśmy" w górę tabeli - cieszy się trener BKS Visła Proline. - W play off mieliśmy trudną serię z Avią Świdnik. W trzecim, decydującym meczu było czuć dużą presję, ale to nas nie usztywniło, ale przeciwnie jeszcze bardziej zmotywowało. To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie jako trenera. W półfinale trafiliśmy na bardzo mocny MKS Będzin, który pokazał swoją klasę, a nam zabrakło dni na trenowanie. Dla wielu chłopaków granie co trzy dni to była nowość. Jesteśmy takim zespołem, który najpierw musi popracować, by potem sprzedać to podczas meczu. W meczu o trzecie miejsce z Arką Chełm pokazaliśmy charakter, wygrywając na wyjeździe. A ostatni mecz u siebie był uwieńczeniem naszej pracy i całego sezonu. Nie ma się co dziwić wielkiej radości chłopaków, bo ciężko na to pracowali, a ja osobiście jestem z tego sezonu bardzo zadowolony - podkreśla szkoleniowiec.