Trener Piotr Kołc: - Zawisza Bydgoszcz ma swoją jakość i charakterystykę

Czy przygotowania do nowego sezonu różniły się od poprzednich?

Każde się różnią, bo są choćby nowi zawodnicy. Inne są też wymagania i to też determinuje, że przygotowania wyglądają inaczej. Duża grupa zawodników pracuje ze mną dłuższy czas i monitorujemy tą pracę, robimy badania cykliczne, które pokazują nam, w którą stronę należy iść, głównie jeśli chodzi o motorykę, bo to się najbardziej zmienia. Jeśli chodzi o aspekty typowe piłkarskie, taktyczno - techniczne one też się zmieniają, bo jeśli mamy więcej jakości, to możemy więcej robić. Trzeba wszystko tak ustawić, by zajęcia były podporządkowane do umiejętności i możliwości zawodników. Co rundę staramy się dokładać jakości do zespołu i to potem przekłada się na treningach oraz na meczach.

Podczas tej przerwy Zawisza wzmocnił się dwoma znanymi piłkarzami, swoimi wychowankami: Jakubem Bojasem i Maciejem Koną. Czy ich przyjście widać już w codziennej pracy?

Ich jakość jest nam znana, natomiast obaj dołączyli do nas niedawno. Maciek Kona od około dwóch tygodni, a Kuba Bojas ledwie kilka dni wcześniej. Obaj muszą jednak jeszcze sporo popracować, by dojść do optymalnej formy. Dodatkowo zależało nam, aby dołożyć do zespołu więcej doświadczenia. Dodałbym do nich jeszcze Krystiana Sanockiego oraz Mariusza Sławka. Zależało nam na takich piłkarzach i dlatego cieszymy się, że do nas dołączyli. Wierzymy, że każdy z nich wkomponuje się w drużynę, a dodatkowo podniesie rywalizację. Na pewno nie dostaną nic za darmo i oni o tym wiedzą. Cieszy mnie ich przyjście, bo jakość, o której rozmawialiśmy jest zauważalna.