Trener Rafał Więckowski: - Elana Toruń nieprzypadkowo grała tak dobrze w 2023 roku

Pewnie w planach i marzeniach nie myślał pan, że prowadzona przez pana Elana zaprezentuje się tak dobrze jako beniaminek III ligi?

Liczyłem na dobre miejsce w okolicach górnej części tabeli, by nie martwić się walką o utrzymanie. Piąta lokata wydawała się być wielkim osiągnięciem. Wierzyłem, że stabilizacja będzie podstawową dobrej gry, a miejsce w tabeli zapewni czystą głowę chłopakom.

Co spowodowało, że byliście rewelacją rundy jesiennej?

Elana Toruń nieprzypadkowo w 2023 roku grała tak dobrze. Jest kilka czynników, które się do tego przyczyniły. Po pierwsze, atmosfera w klubie, szatni i cała otoczka tworzona przez kibiców. Po drugie, tożsamość. Każdy dąży do tego, by tu być i się rozwijać, coś zbudować w swoim mieście. Mamy zespół stworzony przez ludzi z Torunia, okolic i regionu. Każdy się identyfikuje z tym projektem i chce być jego częścią. Po trzecie, podejście mentalne piłkarzy. Chcę podkreślić, że oni nie żyją tylko z piłki. Normalnie pracują i to w wielu przypadkach nie jest łatwa praca. Jednak znajdują chęć, czas i motywację, by jeszcze grać w piłkę na odpowiednim poziomie. Nie narzekają, nie marudzą, tylko robią swoje. Chcą się rozwijać i iść cały czas w górę. To przekłada się na rywalizację w zespole. Każdy chce wygrać, na każdym treningu, każdą małą grę. W naszym zespole nikt nie narzeka. Ci to aktualnie nie grają, wiedzą, że ich czas nadejdzie. Tak było w rundzie jesiennej. Ci co początkowo siedzieli na ławce rezerwowych, potem byli podstawowymi graczami. Często mam ból głowy nie kogo wziąć do jedenastki, ale do kadry meczowej. Trudno jest tłumaczyć komuś, że teraz na niego nie postawię, ale dostanie swoją szansę. Piłkarze to przyjmują ze zrozumieniem, nie obrażają się, tylko pracują na treningach jeszcze ze zdwojoną siłą, by mi udowodnić, że się mylę. Schowanie swojego ego jest bardzo ważne, szczególnie wśród sportowców i piłkarzy. To bardzo doceniam, a piłkarze bardzo rozsądnie do tego podchodzili i mówili, że poświęcają się dla dobra zespołu i muszą jeszcze więcej pracować. Po czwarte, pracujemy ze sobą już dłuższy czas i to procentuje. Znamy się wszyscy jak przysłowiowe stare konie. Podobnie jest w sztabie trenerskim.