"Trenujemy i dobrze się bawimy" Abramczyk Polonia Bydgoszcz integruje się w Żninie. Z nowym kapitanem [zdjęcia]

Rozgrzewka już za nami - przekazali w piątek rano przedstawiciele bydgoskiego klubu. Poranne ćwiczenia przebiegały w pięknych okolicznościach przyrody - nad malowniczym żnińskim jeziorem. Później ekipa przeniosła się do sali.

Poloniści zakwaterowali się w Cukrowni Żnin, gdzie byli również rok temu. - Byliśmy bardzo zadowoleni z tamtego pobytu, więc po raz kolejny wybraliśmy to miejsce na naszą integrację - mówił Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.

Bydgoska ekipa pojechała tam w czwartek. Był już czas na omówienie planów w komplecie, bo do Żnina wybrała się cała drużyna. - Trenujemy, integrujemy się, wymieniamy poglądami na wiele tematów i… dobrze się razem bawimy! - zapewniają poloniści. - Obozy mają też to do siebie, że podejmowane są na nich ważne decyzje. Oto jedna z nich: Kapitanem drużyny w sezonie 2023 będzie niezwykle doświadczony Kenneth Bjerre.