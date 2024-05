Trik na ochronę przed kleszczami - spryskaj tym ubranie, a uciekną. Tej substancji nie lubią kleszcze

Kiedy jest sezon na kleszcze?

Maj i czerwiec to okres wzmożonej aktywności kleszczy. Szczyt aktywności kleszczy przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik (sezon grzybowy). Ze względu na ciepłe zimy, okres żerowania kleszczy może się wydłużać w zależności od temperatury, nawet do listopada. W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku.